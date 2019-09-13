В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии

13 сентября 2019 23:19 (UTC+04:00)

США не будут увеличивать число своих военных в Сирии, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета New York Times сообщила, что Пентагон готов послать в Сирию 150 солдат для совместного с Турцией патрулирования на северо-востоке страны.

Однако Маккензи заявил, что это патрулирование не потребует дополнительных сил.

"Мы не будем увеличивать наше присутствие на местах с тем, чтобы проводить это патрулирование", - сказал Маккензи, которого цитирует из Багдада агентство Рейтер. При этом, по его словам, число американских военных в Сирии, которое составляет около 1 тысячи человек, может колебаться по мере ротации частей.

"Мы будем проводить патрулирование с турками и справимся с этим в рамках нынешней численности, и при этом будем активно искать возможности со временем ее снизить", - сказал генерал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган: Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе
Турция 13 сентября 22:57
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
В мире 13 сентября 22:40
Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности
Китай 13 сентября 21:36
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 13 сентября 21:26
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
США 13 сентября 21:03
Представители американской компании положительно оценили деятельность Грузии в сфере туризма
Туризм 13 сентября 12:19
Лента новостей
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака
Турция 13 сентября 23:39
Эрдоган: Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе
Турция 13 сентября 22:57
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
В мире 13 сентября 22:40
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 13 сентября 22:15
В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией
Израиль 13 сентября 21:58
Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности
Китай 13 сентября 21:36
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 13 сентября 21:26
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
США 13 сентября 21:03
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к владельцам и водителям грузовых машин
Общество 13 сентября 20:51