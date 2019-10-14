Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США

14 октября 2019 03:13 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с Соединенными Штатами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы Белого дома, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели".

"Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", - написал Трамп в Twitter.

Президент США пообещал "завершить масштабную первую фазу сделки" и начать второй этап переговоров.

Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением Белого дома по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Трамп заявил, что первая часть сделки может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

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