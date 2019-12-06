Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борту которого были три человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Около 14.05 был потерян контакт с вертолетом UH-60 Black Hawk Национальной гвардии Миннесоты, когда он проводил испытательный полет в рамках технического обслуживания из города Сент-Клауд в штате Миннесота. Национальная гвардия Миннесоты и местные аварийные службы в настоящее время пытаются определить местонахождение и состояние воздушного судна. На борту находились три сотрудника Национальной гвардии Миннесоты", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, местная пожарная служба сообщила в Twitter о падении некого воздушного судна в районе Сент-Клауда. На место ЧП отправился спасательный отряд для оказания помощи.

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