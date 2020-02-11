Число контуженных военных из США при иранском ударе выросло до 109

Как минимум 109 военнослужащих США получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке. Об этом, как передает Trend, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"По состоянию на сегодня у 109 военнослужащих США была диагностирована легкая контузия, это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них был впоследствии доставлен в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.

Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военнослужащих может отличаться от окончательного диагноза.