Байден побеждает на первичных выборах демократов во Флориде и Иллинойсе

Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Флорида. Такие оценки привели во вторник телеканалы CNN, ABC и NBC а также агентство Associated Press и газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На праймериз во Флориде отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 219 делегатов.

Согласно приведенным телеканалами данным обработки более 80% бюллетеней, Байден получил около 60% голосов избирателей, сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 22%. The New York Times констатирует, что Байден по итогам праймериз во Флориде заручится поддержкой не менее 129 делегатов, Сандерс - минимум 48.

Ведущие СМИ смогли представить прогнозы относительно исхода праймериз сразу же после закрытия участков, в частности, из-за того, что многие жители штата проголосовали досрочно. По данным AP, при проведении первичных выборов в некоторых округах штата имели место серьезные трудности. Сотни добровольцев, которые ранее выражали готовность помогать при проведении праймериз, не пришли на участки из-за опасений, касающихся распространения в США нового коронавируса.

Байден также гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся во вторник в штате Иллинойс. Такие оценки привели агентство Associated Press и газета The New York Times. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 155 делегатов.