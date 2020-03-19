США ввели санкции против пяти иранских ученых
Власти США ввели санкции в отношении пяти иранских ученых, которые, по утверждению Вашингтона, занимаются развитием ядерной программы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Майкла Помпео.
"В связи с неприемлемой ядерной деятельностью Ирана Министерство торговли США вводит санкции в отношении пяти иранских ученых, которые участвовали в развитии ядерной программы в 2004 году и работают на правительство по сей день", - отметил Помпео.
"Последние действия Ирана в ядерной сфере представляют серьезную опасность для международной стабильности", - утверждает госсекретарь.
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