США ввели санкции против пяти иранских ученых

Власти США ввели санкции в отношении пяти иранских ученых, которые, по утверждению Вашингтона, занимаются развитием ядерной программы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"В связи с неприемлемой ядерной деятельностью Ирана Министерство торговли США вводит санкции в отношении пяти иранских ученых, которые участвовали в развитии ядерной программы в 2004 году и работают на правительство по сей день", - отметил Помпео.

"Последние действия Ирана в ядерной сфере представляют серьезную опасность для международной стабильности", - утверждает госсекретарь.