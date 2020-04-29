Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску

Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа. Свою позицию он изложил в беседе с журналистами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Их интересовало, почему вице-президент страны, в отличие от всех сопровождавших его официальных лиц, не воспользовался маской. "Как вице-президент США я регулярно прохожу проверки на коронавирус, все окружающие меня люди делают то же самое. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, выступив с рекомендациями относительно масок, признали, что потенциальные носители коронавируса могут таким способом предотвратить передачу вируса другим людям", - приводит телекомпания CNN ответ Пенса.

"Так как у меня нет коронавируса, я счел посещение клиники удачной возможностью посмотреть сотрудникам прямо в глаза и поблагодарить их", - добавил он.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США в начале апреля скорректировали свою позицию и рекомендовали американцам закрывать лица тканевыми масками. Президент США Дональд Трамп дал понять, что сам не станет пользоваться этим средством индивидуальной защиты, за что был подвергнут жесткой критике. Президент, однако, оставил за членами своей администрации право самостоятельно решать, надевать маску на брифингах или нет.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 58 365 человек.