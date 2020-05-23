Коалиция во главе с США сообщила о ликвидации двух главарей ИГ в Сирии

Двое региональных лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были убиты в результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сообщается в заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая Соединенными Штатами группа стран проводит в Ираке и Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"17 мая "Силы демократической Сирии" совместно с коалицией нанесли удар по позициям ИГ в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии. Двое лидеров ИГ, Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, погибли в ходе данной операции", - говорится в документе.

Отмечается, что первый из террористов занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада, а второй отвечал в числе прочего за приобретение и транспортировку оружия.