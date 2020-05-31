Не менее пяти человек пострадали во время беспорядков в Атланте

По меньшей мере пять человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в городе Атланта (штат Джорджия) во время беспорядков, начавшихся после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в субботу сообщил телеканал СNN со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники беспорядков атаковали популярный в городе торговый центр и грабили магазины. В полицию также многократно поступали сообщения о стрельбе, которую устраивали некоторые из протестующих. В результате один человек получил огнестрельное ранение. Он госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.