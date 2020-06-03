Власти Вашингтона продлили комендантский час еще на сутки
Власти американской столицы продлевают режим комендантского часа еще на одни сутки, он вступит в силу в среду в 23:00 по местному времени и завершится в 06:00 четверга.
Об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Рекомендацией с точки зрения обеспечения общественной безопасности было то, чтобы мы сегодня внесли изменения в режим комендантского часа", - сказала она.
Боузер отметила также, что решение о том, будет ли режим снова продлен в четверг, власти примут позже в зависимости от ситуации в городе.
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