Власти Вашингтона продлили комендантский час еще на сутки

Власти американской столицы продлевают режим комендантского часа еще на одни сутки, он вступит в силу в среду в 23:00 по местному времени и завершится в 06:00 четверга.

Об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рекомендацией с точки зрения обеспечения общественной безопасности было то, чтобы мы сегодня внесли изменения в режим комендантского часа", - сказала она.

Боузер отметила также, что решение о том, будет ли режим снова продлен в четверг, власти примут позже в зависимости от ситуации в городе.