Дональд Трамп рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в США в течение месяца

США 8 июля 2020 14:10 (UTC+04:00)
Дональд Трамп рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в США в течение месяца

Ситуация с коронавирусом в США значительно улучшится в течение месяца благодаря прилагаемым усилиям по борьбе с пандемией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Грете ван Сустерен на телеканале Gray Television. Фрагменты интервью были размещены во вторник вечером на сайте передачи ван Сустерен Full Court Press, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что через две, три или четыре недели, когда мы встретимся в следующий раз, мы будем в очень хорошей форме", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с коронавирусом.

Трамп отметил, что в некоторых штатах после первоначальных улучшений действительно произошли новые вспышки заболеваемости, в том числе в Калифорнии и Флориде. "Но со всеми усилиями, которые мы предпринимаем, со всеми лекарствами, которые сейчас готовятся и, в конце концов, с появлением вакцины мы очень скоро будем в хорошем состоянии", - добавил он.

Американский президент также не согласился с прогнозами директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, предупредившего ранее о возможном росте числа новых случаев заражения в Соединенных Штатах до 100 тыс. в сутки. "Что касается Фаучи, то он то говорил, что не надо носить маски, теперь - что надо; он говорил, что не надо закрывать сообщение с Китаем, но я все равно это сделал, не послушал своих экспертов. Ситуация была бы гораздо хуже, если бы мы этого не сделали, было бы гораздо больше смертей", - добавил Трамп.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 2,98 млн человек), так и умерших (131 248 человек). При этом в последние недели отмечается рост числа новых случаев заражения.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Приходила женщина в чёрном…Азербайджанские актеры за социальную справедливость (ВИДЕО)
Приходила женщина в чёрном…Азербайджанские актеры за социальную справедливость (ВИДЕО)
В рамках Лондонской премии изданы книги азербайджанской писательницы Сарии Мамедовой (ФОТО)
В рамках Лондонской премии изданы книги азербайджанской писательницы Сарии Мамедовой (ФОТО)
Азербайджанская сказка открывает сезон концертов в Германии (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанская сказка открывает сезон концертов в Германии (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Ситуация с КВИ не должна повлиять на проекты и добычу на месторождении в Тенгизе Казахстан 14:30
Габалинский консервный завод о планах экспорта в текущем году Бизнес 14:27
В Узбекистане с 10 июля вновь ужесточается карантин Узбекистан 14:26
Завтра в Баку до 38 градусов тепла Общество 14:23
Арестован художественный руководитель Госоркестра духовых инструментов - генпрокуратура Азербайджана Происшествия 14:22
Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве Политика 14:14
Дональд Трамп рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в США в течение месяца США 14:10
Данные по пассажироперевозкам в новом аэропорту Стамбула за первое полугодие 2020 года Турция 14:07
В Азербайджане среднемесячный размер пенсий вырос на 27% Общество 14:02
С начала года из Египта через порты Турции перевезено более 8 млн тонн грузов Турция 13:53
С начала года из Испании через порты Турции перевезено более 6 млн тонн грузов Турция 13:51
Назван объем перевалки грузов за пять месяцев 2020 года через турецкий порт BOTAŞ Турция 13:51
Туркменистан поддерживает рекомендации ОБСЕ по делам нацменьшинств Туркменистан 13:46
Объем перевалки грузов через турецкий порт Чешме превысил 400 тыс тонн Турция 13:46
В период пандемии резко сократились пассажироперевозки бакинского метро (Эксклюзив) Общество 13:38
Азербайджан наращивает железнодорожные грузоперевозки Транспорт 13:34
В Армении всегда фальсифицировались выборы, независимо от того, кто находился у власти - эксперт Политика 13:12
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора школы Лянкяранского района Общество 13:00
На что стоит обратить внимание при выборе продуктов из куриного мяса? – AQTA отвечает Общество 12:53
Мубариз Гурбанлы о траурных церемониях в условиях пандемии коронавируса Общество 12:52
Черногория открыта для граждан Грузии без дополнительных ограничений Грузия 12:45
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank! Общество 12:45
"Азерэнержи" реализует проект по компенсации реактивной мощности Энергетика 12:43
Иранцы ежегодно покупают 2 млн карат декоративных камней Экономика 12:38
В Китае девять человек оказались под завалом в результате схода оползней Другие страны 12:32
Еврокомиссия повысила прогноз цены на Brent в 2020 году Энергетика 12:31
В Азербайджане стартовал процесс по выбору школ для приема в первый класс русского сектора Общество 12:28
Уникальную фабрику по обогащения угля откроют в Караганде Казахстан 12:25
В Азербайджане увеличился объем субсидий на весенний сев сельскохозяйственных культур Бизнес 12:23
ЦБ Узбекистана интегрирует платежные системы Humo и Uzcard Узбекистан 12:22
Приходила женщина в чёрном…Азербайджанские актеры за социальную справедливость (ВИДЕО) Культура 12:15
В Азербайджане 10 июля пройдут приемные экзамены Общество 12:14
В Могадишо произошел взрыв неподалеку от посольства Катара Другие страны 12:13
Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе Грузия 12:12
ADNOC вслед за Saudi Aramco повысила отпускные цены нефти на август Энергетика 12:09
В части Баку ограничат подачу воды Общество 12:07
Выделены средства для завершение работ по реконструкции Абшеронского магистрального канала - Распоряжение Политика 12:07
МИД Китая: ВОЗ должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР Другие страны 11:56
В бакинском поселке отремонтируют все улицы и дороги Общество 11:56
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит онлайн-мероприятия по новым механизмам льготного кредитования Экономика 11:46
Цены на азербайджанскую нефть выросли Энергетика 11:39
Сегодня многие страны вновь вводят ограничительные меры - Язгюль Абдиева Общество 11:38
Радикалы продолжают дешевые игры на публику - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:37
В Армении за сутки зарегистрировано 535 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:24
ООН предупреждает о росте оборота поддельных медицинских изделий из-за пандемии США 11:23
Объемы перевалки грузов из Грузии через порты Турции превысили 1 млн тонн Турция 11:22
Сократился товарооборот Турции с Узбекистаном Турция 11:19
У Бахрама Багирзаде мышечная слабость, но он пытается активно двигаться Общество 11:12
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 1 874 участника движения Общество 10:37
Google выпустила два обновления Android США 10:31
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:19
Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 10:18
Нефть дешевеет на данных API о запасах в США Энергетика 10:14
Нефтяные компании Канады возобновляют около 20% остановленного производства Другие страны 10:12
Манат вырос по отношению к евро Финансы 10:05
Министр обороны Азербайджана посетил передовые подразделения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:05
В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок Другие страны 09:57
С целью обострения ситуации ВС Армении 78 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:55
В Польше произошло землетрясение Европа 09:52
Казем Джалали: Объем торговли Ирана с Евразийским союзом составил 2,5 млрд долларов Экономика 09:46
Президент Ильхам Алиев позвонил генсеку ООН Политика 09:42
Бюджет Нур-Султана недополучит 60 млрд тенге из-за ЧП и карантина Казахстан 09:40
Высокогорные курорты Грузии откроют летний сезон 10 июля Грузия 09:38
Промышленная корпорация Азербайджана внедрит в производство новые модели холодильного оборудования Бизнес 09:24
Производитель алюминиевых и пластиковых окон в Азербайджане возобновляет экспорт за рубеж Бизнес 09:23
Бакинская текстильная фабрика наращивает производство женской одежды Бизнес 09:22
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-западе Китая Другие страны 08:57
В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном воооружении Другие страны 08:42
1376 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:25
Начата реализация нового квартала Baku White City (ФОТО) Общество 08:19
Финансирование ЕИБ в Азербайджане фокусируется на социально-экономической инфраструктуре Бизнес 08:08
В ЮНЕСКО выразили готовность для туристического сотрудничества с Ираном Экономика 08:07
Компенсацию получили около 245 тысяч пострадавших от пандемии Грузия 07:53
Минобороны США, Японии и Австралии осудили дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море США 07:36
Глава Центробанка Боливии заразился коронавирусом Другие страны 07:18
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1 США 07:01
В Японии в результате наводнений и оползней погибли около 60 человек Другие страны 06:34
В Facebook пообещали удалять разжигающие ненависть записи США 06:16
Президент Колумбии заявил, что режим карантина сохранится до 1 августа Другие страны 05:47
Парк развлечений компании Disney во Флориде к 15 июля полностью возобновит работу Бизнес 05:28
Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке США 05:12
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 04:57
В Нигерии затонула лодка, погибли 14 человек Другие страны 04:41
Байден заверил, что в случае победы на президентских выборах вернет США в ВОЗ США 04:23
"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу Спорт 04:06
Биологи предложили создать единый атлас для всех представителей жизни на Земле В мире 03:49
Комитет Палаты представителей США обнародовал проект военного бюджета в размере $695 млрд Финансы 03:26
NASA и Boeing подготовили 80 рекомендаций после анализа первого полета корабля Starliner США 03:09
Байден предложил улучшить систему снабжения США путем ограничения импорта из России США 02:53
При пожарах в Арктике в июне в атмосферу выброшен рекордный объем углекислого газа В мире 02:29
США вводят визовые санкции против китайских чиновников США 02:15
"Арсенал" в меньшинстве упустил победу над "Лестером" в матче чемпионата Англии Спорт 01:51
Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились на опасениях по поводу восстановления экономики Финансы 01:26
В Чили больше 300 тысяч человек заразились коронавирусом Другие страны 01:05
В США Regeneron получит $450 млн за поставку экспериментального средства от коронавируса Финансы 00:46
Туркменистан предпримет шаги на укрепление солидарности в борьбе с COVID-19 Туркменистан 00:20
Советник гендиректора Роскосмоса подозревается в работе на чешские спецслужбы Россия 00:02
В Марнеули построят дома для вынужденно перемещенных лиц Грузия 7 июля 23:40
Экс-советник Стоун попросил Трампа о помиловании до начала отбытия наказания США 7 июля 23:21
В Азербайджане расходы на обучение докторантов будут финансироваться за счет государства - Министерство Общество 7 июля 23:03
Все новости