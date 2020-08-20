Дональд Трамп надеется, что Эр-Рияд может присоединиться к соглашению между ОАЭ и Израилем
Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Главу государства спросили, рассчитывает ли он, что Эр-Рияд присоединится к мирному соглашению. "Я рассчитываю [на это]", - ответил Трамп.
Лента новостей
Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО)
Новый председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга будет работать на общественных началах