Дональд Трамп надеется, что Эр-Рияд может присоединиться к соглашению между ОАЭ и Израилем

Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главу государства спросили, рассчитывает ли он, что Эр-Рияд присоединится к мирному соглашению. "Я рассчитываю [на это]", - ответил Трамп.