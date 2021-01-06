Запасы нефти в США за неделю снизились на 8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 8,01 млн баррелей и на 1 января составили 485,459 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,7 млн баррелей.

На 19:48 мск стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,83% и находилась на уровне $54,58 за баррель, нефть WTI дорожала на 1,54% - до $50,78 за баррель.