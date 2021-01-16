Трамп рассматривает возможность помиловать своего экс-помощника Бэннона

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помиловать своего экс-помощника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Об этом сообщила в пятницу газета Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, президент, который покидает свой пост 20 января, намерен объявить о нескольких помилованиях в пятницу вечером и в среду утром до инаугурации демократа Джозефа Байдена.

Ранее глава государства уже помиловал ряд своих приближенных, оказавшихся на скамье подсудимых. Речь идет об экс-главе его предвыборного штаба Поле Манафорте, а также бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне и экс-советнике американского лидера Роджере Стоуне

Дело Бэннона

20 августа прошлого года под стражу были взяты 66-летний Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминируется присвоение крупных средств более чем из 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall ("Мы строим стену")". Организатор схемы Колфейдж обвиняется в хищении более 350 тыс. долларов, Бэннон - сотен тысяч долларов. Их дела рассматриваются в суде Южного округа Нью-Йорка, а дела двух остальных соучастников - во Флориде и Колорадо. Каждому предъявлены обвинения по двум пунктам - электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега Белого дома. Однако в августе 2017 года Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.