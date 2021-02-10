США заявили, что выступают за прямой диалог Индии и КНР, но будут "поддерживать друзей"

Новая американская администрация выступает за прямой диалог Нью-Дели и Пекина с целью урегулирования территориального спора в Ладакхе, но намерена "поддерживать друзей" и считает, что Китай пытается запугивать своих соседей. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Мы обращаем внимание на продолжающиеся переговоры между правительствами Индии и Китая, и мы продолжаем поддерживать [их] прямой диалог и мирное урегулирование этих пограничных споров", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

В мае и июне 2020 года в Ладакхе произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе, численность которых у каждой из сторон достигает около 50 тыс. человек. Как сообщила в понедельник газета "Хиндустан таймс", Китай перебросили в зону Восточного Ладакха на линии действительного контроля дополнительные вооружения, включая ракеты, артиллерию и бронетехнику.