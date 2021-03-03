Директор ФБР указал на обострение проблемы с внутренним терроризмом в США
Проблема с внутренним терроризмом в США существенно обострилась за последние годы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.
Он указал, что количество случаев, связанных с подобной экстремистской деятельностью, за последние годы в стране выросло вдвое - до 2 тыс.
"Что касается домашнего насильственного экстремизма, то число случаев значительно выросло. Когда я возглавил бюро (в 2017 году - прим. ТАСС), было около 1 тыс. случаев, к концу прошлого года - 1 400. Теперь же ведется 2 тыс. дел, - сказал глава ФБР. - Количество арестов по делам, связанным с [пропагандой идей] превосходства белой расы в прошлом году утроилось по сравнению с 2017 годом".
Лента новостей
Обещание предоставить странам необходимые вакцины в рамках инициативы COVAX не выполнено - Госагентство ОМС
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Поддержка Турции ощущалась не только в Отечественной войне, но и на протяжении всей истории - министр культуры Азербайджана
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Азербайджан и Германия заинтересованы в увеличении взаимного торгового оборота - замминистра экономики
Настоящая судьба Карранти - врага Михайло! Оказывается, актер строил "город на костях", "наехал" на КГБ и снимался под конвоем (ВИДЕО, ФОТО)
Немецкие компании рассматривают возможности участия в реконструкции освобожденных территорий Азербайджана – посол Германии
На участке по переработке руды «Човдар» AzerGold прошло мероприятие, посвященное Дню гражданской обороны (ФОТО)
Вакцина CoronaVAC полностью защищает от тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса - врач-инфекционист