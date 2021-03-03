Директор ФБР указал на обострение проблемы с внутренним терроризмом в США

Проблема с внутренним терроризмом в США существенно обострилась за последние годы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

Он указал, что количество случаев, связанных с подобной экстремистской деятельностью, за последние годы в стране выросло вдвое - до 2 тыс.

"Что касается домашнего насильственного экстремизма, то число случаев значительно выросло. Когда я возглавил бюро (в 2017 году - прим. ТАСС), было около 1 тыс. случаев, к концу прошлого года - 1 400. Теперь же ведется 2 тыс. дел, - сказал глава ФБР. - Количество арестов по делам, связанным с [пропагандой идей] превосходства белой расы в прошлом году утроилось по сравнению с 2017 годом".