Байден заявил о намерении пригласить Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

США 26 марта 2021 23:31 (UTC+04:00)
Байден заявил о намерении пригласить Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Американский лидер Джо Байден заявил, что еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, но планирует пригласить их на саммит по климату. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям агентства Associated Press, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

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