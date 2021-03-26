Байден заявил о намерении пригласить Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Американский лидер Джо Байден заявил, что еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, но планирует пригласить их на саммит по климату. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно сведениям агентства Associated Press, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена.
США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
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