ФРС повысила прогнозы для ВВП США и инфляции на 2021 годa

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее.

Экономический прогноз на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 1,8%.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на этот год повышен до 3% с ранее ожидавшихся 2,2%, на 2022 год - до 2,1% с 2%, на 2023 год - сохранен на уровне 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.