Блинкен обсудил с Лапидом необходимость улучшения израильско-палестинских отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье на переговорах в Риме с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом обсудил необходимость улучшения отношений с палестинцами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

Дипломат отметил: "Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили поддержку стабильности в регионе, развитие усилий по нормализации в регионе и необходимость улучшения израильско-палестинских отношений. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид подчеркнули тесные партнерские отношения между США и Израилем, а также неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля".