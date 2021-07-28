Байден утверждает, что у России есть только ядерное оружие и нефть

Президент США Джо Байден утверждает, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, американский лидер напомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве. По версии Байдена, у его российского коллеги "есть реальная проблема", поскольку он руководит "экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего".

"Он [Путин] знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным", - сказал американский президент.