Полицейский погиб в результате стрельбы рядом с Пентагоном

Сотрудник полиции погиб в результате инцидента со стрельбой рядом с Пентагоном. Об этом сообщила во вторник в своем эфире телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал WDVM со ссылкой на чрезвычайные службы сообщал, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы во вторник около здания Пентагона.

Инцидент произошел у близлежащей станции метро.