Полицейский погиб в результате стрельбы рядом с Пентагоном
Сотрудник полиции погиб в результате инцидента со стрельбой рядом с Пентагоном. Об этом сообщила во вторник в своем эфире телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее телеканал WDVM со ссылкой на чрезвычайные службы сообщал, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы во вторник около здания Пентагона.
Инцидент произошел у близлежащей станции метро.
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