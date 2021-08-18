Трамп назвал итоги вывода войск из Афганистана самым большим унижением для США

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что вывод войск из Афганистана под руководством действующего лидера Джо Байдена стал самым большим унижением для США. Таким мнением он поделился в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, для США настали "ужасные времена". "Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению", - отметил экс-президент.

"Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило, - указал Трамп. - В это просто невозможно поверить".