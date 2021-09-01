Байден полагает, что США нужно сосредоточиться на новых вызовах
Соединенные Штаты после вывода американских войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия. Об этом заявил в Белом доме президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы", - сказал Байден.
По мнению президента, США способны совмещать выполнение этой задачи с борьбой с терроризмом.
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