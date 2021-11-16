В США произошла стрельба возле школы

В городе Орора (штат Колорадо, США) неизвестный устроил стрельбу возле одной из школ, в результате которой пострадали как минимум пять подростков, сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции. ЧП произошло в парке рядом с учебным заведением, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны», — говорится в сообщении. По информации правоохранителей, после инцидента в больницы были доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Школа, возле которой велась стрельба, находится под охраной полиции.