В США произошла стрельба возле школы
В городе Орора (штат Колорадо, США) неизвестный устроил стрельбу возле одной из школ, в результате которой пострадали как минимум пять подростков, сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции. ЧП произошло в парке рядом с учебным заведением, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны», — говорится в сообщении. По информации правоохранителей, после инцидента в больницы были доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет.
Подозреваемый скрылся с места происшествия. Школа, возле которой велась стрельба, находится под охраной полиции.
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