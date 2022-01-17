Глава Pfizer поддерживает идею первичной вакцинации от коронавируса на основе трех доз
Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает необходимым прививать людей тремя дозами вакцины от коронавируса для более эффективной борьбы с пандемией и проводить ревакцинацию ежегодно. Такое мнение он выразил в понедельник в эфире телеканала BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас пока нет данных [о том, когда потребуется четвертая доза вакцины]. Но я много раз говорил: на мой взгляд, необходимо три дозы для завершения цикла вакцинации, затем по одной дозе в год, за исключением наиболее уязвимых граждан, которые могли бы прививаться каждый квартал", - сказал он.
Pfizer изучает степень эффективности четвертой дозы прививки и рассчитывает получить результат только в марте. В этот же срок появятся данные о новой вакцине от коронавируса, которая будет лучше адаптирована к новым штаммам, добавил он.
По словам гендиректора, к концу 2021 года компания произвела около 3 млрд доз вакцины от коронавируса. 2,6 млрд доз были предназначены на экспорт, из них 40% было поставлено в развивающиеся страны. За 2020 год Pfizer заработала на данных вакцинах примерно $36 млрд.