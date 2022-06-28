В США заявили, что страны G7 будут добиваться более низких цен на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) стремятся ограничить цену на нефть из РФ, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стремление лидеров G7 ограничить цену на российскую нефть представляет собой важный шаг в достижении нашей двойной цели - резкого сокращения доходов России и стабилизации мировых цен на энергоносители. Следуя сегодняшним указаниям лидеров [стран G7], Министерство финансов будет оперативно работать с нашими коллегами в странах G7 и другими глобальными союзниками и партнерами для продвижения этих усилий", - говорится в заявлении.