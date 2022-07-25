Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за $6,18 млн

Американский бизнесмен и владелец команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Индианаполис Колтс" Джим Ирсэй купил на аукционе чемпионский пояс Мохаммеда Али по версии Всемирного боксерского совета (WBC) за $6,18 млн. Об этом в понедельник сообщает агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Али завоевал пояс в поединке с американцем Джорджем Форманом в 1974 году, победив соперника нокаутом в восьмом раунде.

Для Ирсэя это не первая дорогостоящая покупка на аукционах. Бизнесмен владеет несколькими гитарами, которые принадлежали Элвису Пресли и Джону Леннону.

Мохаммед Али родился в 1942 году, при рождении он получил имя Кассиус Клей - младший, которое изменил после принятия ислама в 1964 году. Али - олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978). Боксер провел 61 поединок, в 56 из которых одержал победу (37 нокаутом). Али скончался в 2016 году.