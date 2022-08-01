Байден заявил, что США разработали план по полному возврату к ядерной сделке с Ираном

США совместно с союзниками подготовили план по полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие", - отметил президент.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией (группа "пять плюс один"). Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля прошлого года.