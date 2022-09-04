Трамп считает, что весь мир был шокирован обысками ФБР в его резиденции

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп назвал обыски ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго насмешкой над американскими законами. Трамп выступал в субботу вечером перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позорный рейд и вторжение в мой дом в Мар-а-Лаго были издевательством над правосудием, что стало насмешкой над американскими законами, традициями и принципами на глазах всего мира, - сказал бывший глава Белого дома. - Весь мир следил за этим и был шокирован. Лидеры стран Южной Америки сказали: "Вы можете себе представить, что бы сказали США о нас, если бы это произошло в нашей стране?" "Администрация [президента США Джо] Байдена вторглась в дом своего главного политического соперника, который полностью побеждает его и других по опросам. <...> Мы как страна третьего мира", - сказал республиканец.

"Они [сотрудники ФБР] рылись в шкафу первой леди. Они даже провели ужасный обыск комнаты моего 16-летнего сына <...>", - добавил Трамп. Экс-президент назвал ФБР и Минюст США "ужасными монстрами, контролируемыми радикальными крайними левыми негодяями, юристами и СМИ, которые говорят им, что делать".