США обсудили возможное временное соглашение по ядерной программе Ирана

Администрация президента США Джо Байдена в феврале обсудила со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) и Израилем возможность заключения временного соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на западных дипломатов и представителей властей Израиля.

По их данным, обсуждаемая сделка включала в себя некоторое смягчение санкций против Ирана в обмен на частичную заморозку его ядерной деятельности, в основном - обогащения урана до 60%. В Тегеране осведомлены о переговорах США, но пока отвергают это предложение, сообщили порталу представитель израильских властей и западный дипломат.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном.