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Минфин США ввел санкции против ФСБ РФ и КСИР Ирана

США Материалы 27 апреля 2023 22:55 (UTC +04:00)
Минфин США ввел санкции против ФСБ РФ и КСИР Ирана

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Минфин США внес в санкционный список разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и российскую ФСБ, сообщило министерство. Обе структуры внесены в SDN List, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".

Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.

В Минфине США отметили, что санкции введены по решению Госдепартамента .

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