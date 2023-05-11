Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы в Конгрессе должны добиваться дефолта по госдолгу США, если нынешняя американская администрация под руководством Джо Байдена не примет их предложения по бюджету. С таким заявлением он выступил в среду, отвечая на вопросы участников программы Town Hall на телеканале CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обращаюсь к республиканцам. Конгрессмены, сенаторы, если они не пойдут на значительные сокращения [бюджета], вы должны допустить дефолт", - заявил Трамп.

При этом он выразил мнение, что дефолта не случится, поскольку "демократы дадут слабину". "Это [дефолт] никому не нужно. Но это лучше того, что происходит сейчас", - констатировал экс-президент США.