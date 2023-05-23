TikTok подал в суд на власти штата Монтана за запрет соцсети

Социальная сеть TikTok подала в суд на власти штата Монтана, которые первыми в США полностью запретили у себя эту платформу. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем оспаривать неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей <...> [власти штата] запретили форум для выступлений", - приводит телеканал выдержку из судебных документов. В иске также утверждается, что запрет нарушает первую поправку конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Согласно новому закону, который местный законодательный орган принял в апреле, на территории штата запрещается скачивать мобильное приложение TikTok. Таким образом, компании Apple и Google в своих магазинах приложений должны закрыть доступ к скачиванию приложения, иначе им грозят штрафы. Запрет начнет действовать с 1 января.

Ранее телеканал CNN сообщал, что власти более чем половины штатов США частично или полностью запретили пользоваться TikTok на служебных устройствах из-за опасений, что данные могут оказаться в распоряжении Пекина. До этого директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявлял, что, по оценкам американских спецслужб, TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Платформа TikTok насчитывает более 150 млн пользователей в США.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance.