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Конгресс примет соглашение по госдолгу к 5 июня - Байден

США Материалы 30 мая 2023 05:14 (UTC +04:00)
Конгресс примет соглашение по госдолгу к 5 июня - Байден

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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что соглашение по лимиту государственного долга будет одобрено Конгрессом до 5 июня.

Байден заявил, что он уверен в получении голосов в обеих палатах Конгресса. Он также отметил, что нет причин, по которым конгрессмены не примут соглашение по государственному долгу к указанному сроку.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила о том, что финансовые резервы страны должны быть исчерпаны к 5 июня.

Президент Байден заявил в понедельник, что достиг соглашения по государственному долгу с лидером палаты представителей Кевином Маккарти. Он подчеркнул, что данное соглашение предотвращает возможный кризис.

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