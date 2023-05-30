Конгресс примет соглашение по госдолгу к 5 июня - Байден

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что соглашение по лимиту государственного долга будет одобрено Конгрессом до 5 июня.

Байден заявил, что он уверен в получении голосов в обеих палатах Конгресса. Он также отметил, что нет причин, по которым конгрессмены не примут соглашение по государственному долгу к указанному сроку.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила о том, что финансовые резервы страны должны быть исчерпаны к 5 июня.

Президент Байден заявил в понедельник, что достиг соглашения по государственному долгу с лидером палаты представителей Кевином Маккарти. Он подчеркнул, что данное соглашение предотвращает возможный кризис.