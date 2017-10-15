Контракты на поставку российского вооружения Армении не помогут мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - эксперт

15 октября 2017 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Контракты на поставку российского вооружения Армении, безусловно, не помогут мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказала Trend старший научный сотрудник Атлантического совета США, эксперт в области энергетики Агния Григас.

"Сделки с Россией по поставке вооружения превратились в статус-кво и не прекратятся, пока Кремль не перестанет прикладывать свои усилия по контролю за так называемым "приграничьем", - считает Григас.

Поставка Россией вооружения Армении угрожает безопасности всего региона.

Хотя закупка оружия Арменией ограничена устаревшей техникой, существует еще один вопрос, который не стоит оставлять без внимания.

Армения является агрессором и известна оккупацией международно признанных территорий Азербайджана. Азербайджан же страдает от агрессии Армении уже более двух десятилетий. Поэтому обеспечение Армении вооружением можно рассматривать как поддержку агрессии, а не как сбалансированную политику между сторонами в нагорно-карабахском конфликте.

Россия вместе с США и Францией является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая выступает в качестве единственного посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на протяжении более двух десятилетий, но все же незаконная оккупация азербайджанских территорий продолжает оставаться без должного внимания международного сообщества.

Россия, предоставляя Армении кредит на сумму 100 миллионов долларов США на покупку вооружения, нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и не соблюдает принципа нейтралитета, который имеет первостепенное значение для справедливого разрешения конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгиз Мурадова)

Azernews Newspaper
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