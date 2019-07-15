Атлет Назим Бабаев завоевал серебро Чемпионата Европы

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский атлет Назим Бабаев завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи 2019 в городе Евле (Швеция), передает Trend.

Двадцатидвухлетний спортсмен в тройном прыжке с результатом 17,03 уступил лишь турку Неджати Эрдену.

Напомним, что Назим Бабаев 10 июля завоевал золотую медаль на 30-й Летней Универсиаде в Неаполе (Италия), а 4 марта - на Чемпионате Европы на крытом манеже в Глазго (Шотландия).

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