Атлет Назим Бабаев завоевал серебро Чемпионата Европы

15 июля 2019 02:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский атлет Назим Бабаев завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи 2019 в городе Евле (Швеция), передает Trend.

Двадцатидвухлетний спортсмен в тройном прыжке с результатом 17,03 уступил лишь турку Неджати Эрдену.

Напомним, что Назим Бабаев 10 июля завоевал золотую медаль на 30-й Летней Универсиаде в Неаполе (Италия), а 4 марта - на Чемпионате Европы на крытом манеже в Глазго (Шотландия).

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