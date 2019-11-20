В Азербайджане ввели новые правила приема обращений и документов для получения разрешения на временное проживание (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внедряются новые правила по приему обращений и документов для получения (продления) разрешения на временное проживание, сообщает в среду Trend, со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана.

В связи с этим Коллегия Службы внесла изменение в «Административный регламент по приему обращений и документов для получения (продления) разрешения на временное проживание в Азербайджане».

Согласно изменениям, срок исполнения электронной услуги по приему обращений и документов для получения (продления) разрешения на временное проживание будет не 20 рабочих дней, а в соответствии со сроками пошлин, предусмотренными законом «О государственной пошлине».

Согласно решению, пошлины за предоставление и продление срока разрешения на временное проживание на территории Азербайджана совершеннолетним иностранцам и лицам без гражданства рознятся.

Если разрешение выдается или продлевается за 15 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 40 манатов, до 6 месяцев – 80 манатов, до 1 года – 160 манатов, до 1,5 года – 240 манатов, до 2-х лет – 320 манатов, до 2,5 лет – 400 манатов, до 3-х лет – 480 манатов.

Если разрешение выдается или продлевается за 20 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 30 манатов, до 6 месяцев – 60 манатов, до 1 года – 120 манатов, до 1,5 года – 180 манатов, до 2-х лет – 240 манатов, до 2,5 лет – 300 манатов, до 3-х лет – 360 манатов.

Если разрешение выдается или продлевается несовершеннолетним иностранцам и лицам без гражданства за 15 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 25 манатов, до 6 месяцев – 50 манатов, до 1 года – 100 манатов, до 1,5 года – 150 манатов, до 2-х лет – 200 манатов, до 2,5 лет – 250 манатов, до 3-х лет – 300 манатов.

Если разрешение лицам этой категории выдается или продлевается за 20 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 15 манатов, до 6 месяцев – 30 манатов, до 1 года – 60 манатов, до 1,5 года – 90 манатов, до 2-х лет – 120 манатов, до 2,5 лет – 150 манатов, до 3-х лет – 180 манатов.

За предоставление и продление срока разрешения на временное проживание на территории Азербайджана иностранцам и лицам без гражданства, очно обучающимся в вузах, колледжах и общеобразовательных учреждениях Азербайджана в течение 15 рабочих дней сроком на 1 год установлена госпошлина в размере 60 манатов, на 2 года – 120 манатов, в течение 20 рабочих дней – 40 манатов сроком на 1 год и 80 манатов – на 2 года.

Кроме того, в связи с выдачей разрешения иностранцам и лицам без гражданства требуется нотариально заверенное согласие члена семьи или близкого родственника, наличие которого и является основанием для выдачи разрешения.

Это решение уже вступило в силу с 16 ноября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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