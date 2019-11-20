В Азербайджане ввели новые правила приема обращений и документов для получения разрешения на временное проживание (версия 2)

20 ноября 2019 15:34 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:11)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внедряются новые правила по приему обращений и документов для получения (продления) разрешения на временное проживание, сообщает в среду Trend, со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана.

В связи с этим Коллегия Службы внесла изменение в «Административный регламент по приему обращений и документов для получения (продления) разрешения на временное проживание в Азербайджане».

Согласно изменениям, срок исполнения электронной услуги по приему обращений и документов для получения (продления) разрешения на временное проживание будет не 20 рабочих дней, а в соответствии со сроками пошлин, предусмотренными законом «О государственной пошлине».

Согласно решению, пошлины за предоставление и продление срока разрешения на временное проживание на территории Азербайджана совершеннолетним иностранцам и лицам без гражданства рознятся.

Если разрешение выдается или продлевается за 15 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 40 манатов, до 6 месяцев – 80 манатов, до 1 года – 160 манатов, до 1,5 года – 240 манатов, до 2-х лет – 320 манатов, до 2,5 лет – 400 манатов, до 3-х лет – 480 манатов.

Если разрешение выдается или продлевается за 20 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 30 манатов, до 6 месяцев – 60 манатов, до 1 года – 120 манатов, до 1,5 года – 180 манатов, до 2-х лет – 240 манатов, до 2,5 лет – 300 манатов, до 3-х лет – 360 манатов.

Если разрешение выдается или продлевается несовершеннолетним иностранцам и лицам без гражданства за 15 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 25 манатов, до 6 месяцев – 50 манатов, до 1 года – 100 манатов, до 1,5 года – 150 манатов, до 2-х лет – 200 манатов, до 2,5 лет – 250 манатов, до 3-х лет – 300 манатов.

Если разрешение лицам этой категории выдается или продлевается за 20 рабочих дней, то за него сроком до 3-х месяцев необходимо заплатить пошлину в размере 15 манатов, до 6 месяцев – 30 манатов, до 1 года – 60 манатов, до 1,5 года – 90 манатов, до 2-х лет – 120 манатов, до 2,5 лет – 150 манатов, до 3-х лет – 180 манатов.

За предоставление и продление срока разрешения на временное проживание на территории Азербайджана иностранцам и лицам без гражданства, очно обучающимся в вузах, колледжах и общеобразовательных учреждениях Азербайджана в течение 15 рабочих дней сроком на 1 год установлена госпошлина в размере 60 манатов, на 2 года – 120 манатов, в течение 20 рабочих дней – 40 манатов сроком на 1 год и 80 манатов – на 2 года.

Кроме того, в связи с выдачей разрешения иностранцам и лицам без гражданства требуется нотариально заверенное согласие члена семьи или близкого родственника, наличие которого и является основанием для выдачи разрешения.

Это решение уже вступило в силу с 16 ноября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане ввели новые правила приема обращений и документов для получения разрешения на временное проживание
Азербайджан 13:11
В Азербайджане будет проведен тестовый экзамен для желающих работать в органах миграции
Общество 18 ноября 15:27
Узбекистан лидирует среди стран СНГ по денежным переводам из России
Бизнес 21 сентября 11:33
Беларусь обнародовала данные о миграции из Туркменистана
Туркменистан 19 сентября 16:33
Отмена визового режима между Азербайджаном и Турцией упрощает миграционный процесс — госслужба
Политика 13 сентября 13:27
В Азербайджане наполовину заполнена квота по трудоустройству иностранцев – госслужба
Общество 13 сентября 13:14
Лента новостей
Бездарный руководитель Ариф Гаджилы должен уйти - азербайджанец из Европы
Политика 15:57
В Иране снизился импорт риса
Экономика 15:53
Операционная компания "Умид-Бабек" объявлет тендер
Тендеры 15:48
"КТК-Казахстан" объявляет тендер на закупку электродов
Тендеры 15:45
Международная корпорация выделила Узбекистану $50 млн для выращивания хлопка-сырца
Бизнес 15:41
Почему в Армении решили в открытую дистанцироваться от борьбы с героизацией нацизма и неонацизма?
Политика 15:29
Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
Социум 15:25
Президент Национального банка Грузии: ожидается повышение ставки рефинансирования
Финансы 15:24
Иностранцы смогут получать разрешение на работу в Азербайджане еще быстрей
Политика 15:22