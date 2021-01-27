В Госкомитете Азербайджана произведены структурные изменения

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения выполнения задач, поставленных руководством страны, и повышения эффективности управления в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана произведены структурные изменения.

Как сообщили в среду Trend в Комитете, на базе Отделов права и человеческих ресурсов создан Отдел права и кадров. Отдел миграции, занятости и статуса заменен Отделом регионального управления и статуса, также создан отдельный сектор занятости. Объединены сектора информационных технологий и электронного управления Отдела применения информационных технологий и электронного управления. Вместо сектора социального обеспечения и коммунальных услуг одноименного отдела созданы два отдельных сектора по соответствующим направления. Кроме того, в аппарате Госкомитета создан новый Отдел мониторинга.

Помимо этого, упразднены местные отделения Государственного комитета по Гёйгёлю и Пираллахинскому району Баку.

На основании распоряжения Кабинета министров Азербайджана № 652s от 30 ноября 2020 года общий численный предел работников аппарата Госкомитета доведен до 88 человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)