Обсуждена деятельность врачей, прибывших в Азербайджан с Кубы для борьбы с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы встретился с послом Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевесом Портуондо и руководителем действующего в Азербайджане кубинского медицинского состава Дальси Торресом Авиланом.

Как сообщили в понедельник Trend в TƏBİB, Рамин Байрамлы широко проинформировал противоположную сторону об Отечественной войне Азербайджана за освобождение оккупированных территорий и организации медицинской службы во время войны.

Далее председатель TƏBİB рассказал о значимости привлечения кубинских врачей к лечению инфицированных COVİD-19 в Азербайджане на основании "Соглашения о сотрудничестве по реагированию на чрезвычайные ситуации между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством общественного здравоохранения Кубы".

Рамин Байрамлы поблагодарил руководство Кубы за поддержку Азербайджана во время пандемии.

Кубинская сторона подчеркнула готовность оказать Азербайджану посильную поддержку в области здравоохранения.

Посол Кубы Альфредо Ньевес Портуондо, в свою очередь, поблагодарил руководство TƏBİB за поддержку в расширении сотрудничества. Поздравив Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне, посол сказал, что Азербайджан также среди победителей в борьбе с пандемией COVID-19. Посол Портуондо выразил удовлетворенность участием в саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку в 2019 году под председательством Президента Ильхама Алиева, отметив, что Куба была одной из первых стран, выразивших поддержку проведению этого мероприятия в столице Азербайджана.

В ходе встречи обсуждалась деятельность медицинского персонала, приглашенного с Кубы для лечения людей.

В заключение стороны договорились о взаимных визитах и ​​обмене опытом с целью продолжения и расширения сотрудничества в области медицины.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)