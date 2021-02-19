Число дел, поступивших в Верховный суд Азербайджана, сократилось на 30 %

БАКУ /Trend/ - В 2020 году на производство Верховного суда Азербайджана поступило меньше дел, чем в 2019 году.

Как сообщили в пятницу Trend в Верховном суде, в том числе на 34,6 процента уменьшилось количество дел, направленных на рассмотрение Гражданской Коллегии, на 47,4 процента – Коммерческой Коллегии, на 29,5 процента – Административной Коллегии и на 41 процент – Уголовной Коллегии. В целом число дел, поступивших в Верховный суд, снизилось на 29,9 процента.

Если на Пленуме в 2019 году было рассмотрено 21 дело, то в 2020 году этот показатель составил всего 16 дел.

Также зафиксировано сокращение числа обращений в Верховный суд. Было отмечено, что эта тенденция связана с продолжающейся в Азербайджане по сей день пандемией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)