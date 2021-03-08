Депутат Севиль Микаилова встретилась с общественными активистками в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Севиль Микаилова накануне Международного женского дня 8 марта встретилась в Центре Гейдара Алиева г. Хачмаза с общественными активистками, передает Trend.

На проходившей с участием заместителя главы Исполнительной власти Хачмазского района Ильхамы Назаровой деловой встрече Севиль Микаилова поздравила женщин с праздником и отметила, что гражданское благополучие всегда было одним из приоритетов государственной политики Президента Ильхама Алиева, благодаря чему роль азербайджанских женщин в обществе растет день ото дня.

Депутат также отметила беспрецедентный и неоценимый вклад Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в дело дальнейшего повышения общественно-политической активности женщин.

Участницы встречи выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и искреннюю заботу.

Севиль Микаилова рассказала о созданных государством условиях для общественной деятельности женщин, правовой базе и возможностях для предпринимательства в Азербайджане, и в частности в Хачмазе, важной роли женщины в обществе, а также выслушала участниц встречи и ознакомилась с беспокоящими их проблемами.

На мероприятие обсуждались проблемы женщин, планирующих создать частный бизнес и заняться предпринимательской деятельностью, и конкретные меры по их решению.

Депутат подчеркнула важность осуществления интенсивной деятельности с целью создания рабочих мест для женщин, в частности занятых в сфере ковроткачества, рукоделья, вязального и швейного дела.

Присутствующие на встрече женщины отметили, что волнующие их проблемы всегда находятся в центре государственного внимания и поблагодарили за предпринимаемые меры по их решению.