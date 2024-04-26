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Президент Ильхам Алиев: Наши проекты в области "зеленой" энергетики финансируются зарубежными инвесторами

Политика Материалы 26 апреля 2024 13:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наши проекты в области "зеленой" энергетики финансируются зарубежными инвесторами

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - Наши проекты в области "зеленой" энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

Заявив, что подтвержденная мощность ветровой энергии на море составляет 157 гигаватт, глава государства отметил, что это является показателем потенциала Азербайджана.

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