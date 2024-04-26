Азербайджан и Таджикистан обсудили инвестиции в алюминиевую промышленность

ДУШАНБЕ/Trend/ - Посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон и исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ульви Мансуров обсудили инвестирование в алюминиевую промышленность Таджикистана, сообщает Trend со ссылкой на МИД Таджикистана.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности инвестирования и расширения прямого сотрудничества с ОАО "ТАЛКО" (Таджикской алюминиевой компанией), и выразили готовность укреплять дальнейшее сотрудничество", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре прошлого года министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали соглашения по крупным инвестиционным проектам. Среди них было инвестиционное соглашение, согласно которому Азербайджан будет вкладываться в увеличение производственных мощностей "ТАЛКО".

"ТАЛКО" является крупнейшим алюминиевым заводом страны. Его проектная мощность составляет 517 тысяч тонн алюминия в год.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2023 году составил 6,127 миллиона долларов США, что на 2,98 процента превышает показатели 2022 года (5,949 миллиона долларов).

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