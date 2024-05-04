История в коврах Тарьера Баширова - орнаментальные, портретные, сюжетные композиции и циновки-четены (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка "История в коврах", посвященная 65-летию заслуженного художника Тарьера Баширова, сообщает Trend Life.

Временно исполняющая обязанности директора АНМК Мира Мамедханова, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Фонда Гейдара Алиева Афет Алиева, директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова, профессор Института архитектуры и искусства НАНА, заслуженный деятель науки Кюбра Алиева, директор Дома-музея Таира Салахова Саадат Мирзаева, заслуженный деятель искусств, профессор Зиядхан Алиев, директор по производству ОАО "Азерхалча" Алисафа Нуриев, профессор Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов выступили с речами о творческой деятельности Тарьера Баширова. Эксперт комитета по культуре Милли Меджлиса Акбер Гошалы зачитал на мероприятии поздравительное письмо председателя комитета по культуре Фазиля Мустафы, адресованное юбиляру.

Затем участники мероприятия приняли участие в церемонии срезки со станка ковра Тарьера Баширова "Фонд Гейдара Алиева - 20".

Мероприятие организовано в преддверии Дня ковроткача министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра. В экспозиции представлены орнаментальные, портретные, сюжетные ковры и циновки-четены из коллекций АНМК, домов-музеев Таира Салахова, Леопольда и Мстислава Ростроповичей, а также личной коллекции художника.

В работах Тарьера Баширова нашли отражение шедевры культурного наследия тюркских народов, история азербайджанского народа, обычаи и традиции, связанные с ковром. Яркими примерами тому служат ковер "Победа" (2021), посвященный Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и ковер "Летопись истории" (2023), посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Вдохновленный древней тюркской культурой и верованиями, художник создал такие ковры, как "Тюркские мифы – жемчужины истории" (2016), "Моя колыбель, моя вечность" (2024), "Святая троица" (2023). Оригинальный ковер "Бахрам Гюр и Дурасти" (2020) посвящен поэме "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

В циновке-четене "Корифей ХХ века" (1986), посвященной 80-летию выдающегося ученого, народного художника Лятифа Керимова, автор впервые применил растительные узоры. Он также первый, кто использовал золотые нити при плетении четенов.

Выставка продлится до 12 мая.

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