Проармянский сенатор Боб Менендес возложил всю вину в связи с выдвинутыми обвинениями на жену

БАКУ /Trend/ - Проармянский сенатор Боб Менендес возложил всю вину в связи с выдвинутыми обвинениями на свою жену.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, адвокат Менендеса Ави Вейцман заявил в Федеральном суде Манхэттена, что его клиент якобы не знал о золотых слитках, "спрятанных" в его доме, и обвинил Надин Арсланян в том, что та спрятала их в доме без ведома мужа.

Адвокат продемонстрировал в суде фотографии гардеробной дома Менендеса, утверждая, что золотые слитки хранились в запертом ящике в платяном шкафу жены сенатора.

"Сенатор не знал, что там золотые слитки", - пытался убедить присяжных Вейцман.

Напомним, что против проармянского сенатора США Боба Менендеса и его жены Надин Арсланян был выдвинут ряд новых обвинений. Обвинения включали сговор с целью воспрепятствования правосудию, деятельность государственного чиновника в качестве иностранного агента, взяточничество, мошенничество с использованием электронных средств связи.

Власти утверждают, что Менендес и его жена брали взятки в виде наличных денег, золотых слитков и дорогих автомобилей у бизнесменов, обещая им помощь и поддержку с использованием влияния сенатора.

Бизнесмен Хосе Урибе из Клифтона, штат Нью-Джерси, во время выступления в Федеральном суде Манхэттена признал себя виновным по семи пунктам обвинения, выдвинутого против него, включая дачу взятки в период с 2018 по 2023 годы, совершение мошенничества с использованием электронных средств связи, создание препятствий для судебного разбирательства и уклонение от уплаты налогов. Сторона обвинения утверждает, что бизнесмен подарил жене сенатора Менендеса автомобиль Mercedes-Benz.

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