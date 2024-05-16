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Президент Ильхам Алиев: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства

Политика Материалы 16 мая 2024 20:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии, опыт строительства агрогородков.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Наша первостепенная задача, конечно, как можно быстрее вернуть бывших беженцев в свои родные дома, которые будут построены, но и также обеспечить их соответствующей работой, с тем чтобы люди, которые возвращаются на освобожденные территории, также были бы заняты на высокооплачиваемой работе», - подчеркнул глава государства.

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