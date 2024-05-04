Будем работать дальше, чтобы результаты были еще лучше – команда Азербайджана в групповых упражнениях на Кубке Европы по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Будем работать дальше, чтобы результаты были еще лучше.

Об этом в субботу сказали Trend члены команды Азербайджана в групповых упражнениях в многоборье на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.

"Конечно, еще есть над чем работать, мы можем выступать и лучше. Рады "бронзе", но будем работать дальше, чтобы результаты были еще лучше", - сказали члены команды.

Напомним, что команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.

В состав команды вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

"Завтра нас ждут финалы, будем стараться выступить хорошо. Хотели выразить благодарность нашим тренерам, хореографам, Федерации гимнастики Азербайджана, всем, кто нас поддерживает. Это наша общая медаль, общая победа", - сказала Ляман Алимурадова.

Говоря о предстоящем чемпионате Европы, который будет носить лицензионный характер на Олимпийские игры, грации отметили, что будут бороться до конца, чтобы завоевать лицензию.

"Безусловно, мы будем бороться до конца, чтобы завоевать лицензию. Это наша первая и главная цель на чемпионате Европы, также будем бороться и за медали", - сказала Ляман Алимурадова.

По словам Зейнаб Гумметовой, гимнастки рады, что Баку принимает первый Кубок Европы по художественной гимнастике.

"Рады, что мы можем выступать на этих соревнованиях. Формат Кубка Европы в индивидуальной программе – новый. Нам было бы интересно, если среди команд в групповых упражнениях тоже проходили бы кросс-баттлы", - сказала она.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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