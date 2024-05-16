ЕАБР выделил финансовую помощь Казахстану в связи с наводнениями

АСТАНА /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение направить финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана.

Как передает в четверг Trend со ссылкой ЕАБР, об этом сказал председатель правления банка Николай Подгузов.

"Осознавая значимость ситуации, сложившейся в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере 1 млн долларов США на оказание поддержки в регионах, пострадавших от затоплений", - сказал он.

Помимо этого, ЕАБР принял решение провести Годовое собрание и Бизнес-форум в 2024 году в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия. Отметим, что данные мероприятия будут проведены в Казахстане.

Напомним, что паводки в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек. С начала паводков в Казахстане было эвакуировано более 119 тысяч человек.

Отметим, что ЕАБР — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.