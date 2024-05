Azerbaijan Fashion Week провела конкурс Up-Cycle в поддержку экологически чистой моды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

В рамках 16-го весенне-летнего сезона Azerbaijan Fashion Week прошел конкурс Up-Cycle Jeans, целью которого стало оказание поддержки развитию экологически чистой моды. Согласно концепции, мероприятие состоялось в музее "Из отходов в искусство" при Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала". Конкурс проводился при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий при министерстве культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В финал Up-Cycle Jeans прошли 16 молодых дизайнеров, которые, согласно условиям конкурса, представили членам жюри изделия, созданные из переработанных джинсов, пластика, металла и других материалов. От каждого участника были представлены эскизы мужской и женской одежды. В оценке работ принимали участие специалисты модной индустрии - модельер-дизайнер Земфира Джафар, основатели B2B шоурума New Couture (Paris) Дэвид Пирния и Надежда Кожевникова, Алексей Чжен - основатель казахстанского конкурса New Ceneration - Open way, представитель Центра развития культуры и творчества при министерстве культуры Азербайджана Джейла Мамедова, казахстанский дизайнер Леонид Жеребцов, основатель Tajikistan Fashion Week Тохар Ибрагимов, главный конструктор ООО Debet Safety factory, создатель Академии моды Манзар Закизаде, казахстанский фэшн-продюсер, основатель KFW и AFW, а также учредитель креативного пространства Fashion Coverking Саят Досыбаев.

По итогам конкурса обладатель 1 места Сара Абдуллаева получила возможность при поддержке AFW выпустить первую капсульную коллекцию и представить ее широкой аудитории в рамках 17-го сезона Азербайджанской недели моды. Обладателям 2 и 3 мест также были вручены ценные призы. Ульвия Алиева, занявшая 2-е место, получила в качестве приза швейную машину, а обладательнице 3-го места Айсу Абдуллаевой был вручен профессиональный паровой утюг. Кроме того, по итогам конкурса был определен победитель Гран-при. Рамазан Габибов выпустит первую джинсовую коллекцию при поддержке предприятия легкой промышленности ООО Debet Safety factory, а также отправится в одну из модных академий Милана для ознакомления с лучшими традициями и подходом итальянских специалистов по развитию мировой модной индустрии. Помимо этого, двое участников - Газиза Оздоган (Турция) и Рамазан Габибов были приглашены в Казахстан для участия в конкурсе New Ceneration - Open way. Всем победителям конкурса были вручены сертификаты на онлайн-участие в фэшн-курсах, а также сотрудничество с модельером-дизайнером Земфирой Джаффар и создателем Академии моды Манзар Закизаде.

Индустрия моды является одной из самых загрязняющих атмосферу отраслей в мире, ответственной за выбросы парниковых газов, использование токсичных химикатов и производство большого количества отходов. Поэтому считается целесообразным принять ряд мер в направлении продвижения устойчивой, экологически чистой индустрии моды. Проведение конкурса Up-Cycle Jeans еще раз подтверждает, что азербайджанское общество как надежный и ответственный член международного сообщества борется с последствиями изменения климата и проявляет инициативу для защиты окружающей среды. Некоммерческая организация AFW продолжает реализовывать ряд значимых проектов в рамках экологической стратегии страны и Года солидарности во имя зеленого мира.

Отметим, что в рамках 16-го сезона пройдут яркие показы коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров. 16 мая в отеле The Ritz-Carlton, а 17 мая - в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" будут продемонстрированы национальные мотивы различных стран в современной интерпретации дизайнеров.

