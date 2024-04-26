"Wilhelmsen Port Services", AD Ports Group и Inveco LLC будут развивать Средний коридор

БАКУ/Trend/ - Компания "Wilhelmsen Port Services" объединила усилия с AD Ports Group и Inveco LLC для укрепления торговли по Среднему коридору, передает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Три компании договорились о принципах эксплуатации "сухого порта Тбилиси" (перевалка сухих грузов), поскольку этот порт вступит в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

"Сухой порт Тбилиси расположен вдоль Среднего коридора – развивающегося торгового пути, связывающего производственные центры в Западной Азии с потребительскими рынками в Восточной Европе. Этот порт предназначен для облегчения регионального транзита контейнеров, транспортных средств и различных товаров", - уточняется в информации.

Порт включает в себя интегрированные объекты, в том числе станцию ​​контейнерных грузов, обширные склады и парк хранения автомобилей, а также прямое железнодорожное сообщение, идущее на запад к грузинским портам Поти и Батуми и на восток к Азербайджану, что улучшает сообщение с европейскими черноморскими портами и портами вдоль побережья Каспийского моря.

СМИ сообщили, что "Noatum Logistics" (подразделение AD Ports Group) будет контролировать эксплуатацию и управление объектами, используя опыт и ресурсы Inveco LLC и Wilhelmsen.

Отметим, что AD Ports Group задействована в работе и черноморских портов Грузии, а также каспийских портов Казахстана.

Также эта группа компаний ведет переговоры о взаимодействии с Азербайджаном.

Средний коридор, который развивается с 2014 года, наращивает обороты по грузоперевозкам последние три года.

В 2023 году по Среднему коридору прошло 2,76 миллиона тонн грузов, планы на 2024 год - 4,2 миллиона тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!